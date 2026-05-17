- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 мая?
Луна рассказывает
Нынешний день четко разделен на две половины: первая, негативная, может способствовать проявлению негативных качеств человеческой натуры, вторая постепенно все уладит.
Луна рекомендует
Время благоприятно для принятия важных жизненных решений, подписания серьезных документов — прежде всего, материального свойства, начала воплощения в жизнь долговременного проекта. Необходимо беречь энергию, расходуя ее только на необходимую работу, а от выяснения отношений, ссор и скандалов лучше отказаться — о них впоследствии придется пожалеть.
Луна предостерегает
Необходимо также избегать физических нагрузок — как спортивных, так и бытовых, не стоит делать резких движений и поднимать тяжести: чрезмерная физическая активность в этот день чревата как минимум усталостью, а как максимум — травмами и растяжениями. Любой конфликт, участников которого можем стать в этот день, может затянуться, поэтому лучше не допускать подобного развития событий.
Читайте также:
Меркурий в Близнецах с 17 мая до 1 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Три знака Зодиака, которым необходимо быть осторожными в мае 2026 года