Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 ноября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 ноября?

Луна рассказывает

День, когда в работе нас ждет удача, а в финансовом отношении — прибыль: его чистая и светлая энергетика благотворно влияет как на нас самих, так и на все, чем мы занимаемся.

Луна рекомендует

Очень важно уделить внимание близким людям — прежде всего, пожилым родственникам и детям, особенно, если в последнее время они страдали от его нехватки.

Луна предостерегает

Нельзя кричать, ругаться, оскорблять других людей и желать им зла даже в мыслях: астрологи считают, что в этот день такое поведение может нарушить существующее в мире равновесие, что приведет к нежелательным — и а иногда и откровенно плохим — последствиям.

