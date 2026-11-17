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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 18 ноября?
Луна рассказывает
День, когда можно и нужно браться за воплощение в жизнь новых дел — как профессионального, так и бытового свойства. Личной жизнью тоже пренебрегать не стоит: если зарегистрировать брак в этот день, семейная жизнь окажется счастливой и продолжительной.
Луна рекомендует
В профессиональном отношении важно заранее продумать все свои действия и просчитать возможные последствия, если сделать этого не удастся, нужно снизить активность и отдохнуть. Также освободившееся время можно посвятить семье, проведя вечер в кругу семьи.
Луна предостерегает
Нынешний день, как ни странно это прозвучит, не подходит для благотворительности: среди людей, которые будут просить о помощи, могут оказаться мошенники.
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