Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 октября?
Луна рассказывает
Время, когда нельзя проявлять агрессию и ввязываться в конфликты. Такое поведение может быть опасно для всех — как для тех, от кого она исходит, так и для тех, против кого она направлена.
Луна рекомендует
Важно вести спокойный образ жизни и сохранять моральное равновесие, сдерживая возможные негативные эмоции. Выплеснуть накопившуюся энергию можно, занимаясь спортом, который к тому же даст заряд бодрости на несколько дней вперед.
Луна предостерегает
Спорить с людьми, с которыми мы находимся на разных образовательных и культурных уровнях нежелательно всегда, но сегодня это может быть особенно опасным: трудно что-либо доказать человеку, с которым говоришь на разных языках.
