Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 сентября?

Луна рассказывает

Напряженный день, в течение которого конфликты будут возникать, что называется, на ровном месте. Если принимать участие хотя бы в некоторых из них, можно потерять энергию, предназначенную для сугубо мирных целей — профессиональных задач и домашних хлопот.

Луна рекомендует

Успеха — прежде всего профессионального — удастся добиться только при наличии подробного плана, который нужно составить с утра и придерживаться его весь день, а иначе придется хвататься то за одно, и за другое, из-за чего все дела пойдут кувырком.

Луна предостерегает

Звезды категорически не рекомендуют в одиночестве ходить по безлюдным улицам и переулкам в темное время суток — нужно помнить о том, что береженого бог бережет, и не рисковать жизнью и здоровьем понапрасну. Важные решения лучше не принимать – слишком велика вероятность того, что мы необъективно оценим обстоятельства и в результате придем к ошибочному выводу.

