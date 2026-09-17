Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна18 сентября?

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Луна рассказывает

Нынешний день — время для решительных поступков и одновременно понимания того, что в предыдущий жизненный период было сделано неправильно, а значит, надо признать свои ошибки и принести извинения тем, кого обидели. Также необходимо простить тех, кто в чем-то провинился перед нами, даже если они не захотят признать свои грехи.

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Луна рекомендует

Астрологи считают, что в такое время мы меняемся изнутри, переосмысливая как свои внутренние установки, так и связанные с ними планы будут выполнены и перевыполнены. Ничего опасного в этом нет, главное — не отказываться от того, что уже достигнуто, а, оттолкнувшись от этого, идти дальше — вперед и выше. Можно заниматься домом — не просто проводить уборку, но и планировать — а в некоторых случаях и начинать — ремонт с перепланировкой жилья. Это также удачное время для начала любых поездок — как путешествий, так и командировок:

Луна предостерегает

Напряжение в отношениях с окружающими — близкими людьми и коллегами — необходимо минимизировать, сосредоточиваясь на приятных вещах, иначе они могут стать причиной серьезного стресса. Особенно опасными могут стать ссоры с любимым человеком, поэтому лучше уступить в мелочи, чем получить серьезные — и растянутые во времени — проблемы. Нужно проявлять гибкость и чаще ставить себя на место близкого человека, тогда и поводов для конфликта не будет.

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