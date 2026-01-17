Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 января?

Луна рассказывает

Нынешние сутки совмещается два лунных дня, один из которых будет плавно перетекать в другой. Утро пройдет под влиянием негативных лунных энергий, но уже осле обеда в нашу жизнь войдет позитив. Правда, сил на актвную деятельность почти не останется, но в воскресенье в этом нет особой необходимости — можно позволить себе отдохнуть.

Луна рекомендует

Астрологи рекомендуют закладывать позитивную программу на будущее, составляя профессиональные планы и мечтая о приятных переменах в личной жизни. Мечты в этот день не стоит считать пустым времяпрепровождением — желания, будучи визуализированными сегодня — такой уж это день — обязательно станут реальностью.

Луна предостерегает

Не стоит критиковать других и, уж тем более, заниматься самокритикой: на пользу она не пойдет, а вот самооценку может понизить надолго, что не самым лучшим образом скажется на профессиональной деятельности и — как следствие — финансовом положении.

