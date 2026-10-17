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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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155
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 жовтня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 18 октября?

Луна рассказывает

День, когда активизируются силы зла, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность во всех отношениях.

Луна рекомендует

Важно избежать эмоциональных всплесков, которые могут испортить отношения с окружающими людьми — как возлюбленными, так и членами семьи — старшими родственниками и детьми. Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, необходимо настраивать себя на позитив, тогда и обстоятельства будут складываться соответствующим — положительным — образом.

Луна предостерегает

День, когда важно отказаться от любого риска — это не только не оправдает надежд, но и наоборот, приведет к потерям — как материального, так и физического свойства — то есть, травмам. Не стоит ходить по безлюдным улицам в темное время суток, а еще лучше — и вовсе остаться дома. Нельзя вмешиваться в чужие конфликты, даже если будет казаться, что без нашего участия в них никак не обойтись: велик риск кого-то ненароком задеть.

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