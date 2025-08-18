Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 августа?

Луна рассказывает

Напряженный и конфликтный день, в течение которого вероятны ссоры и конфликты, для некоторых из которых не быть повода — они будут возникать буквально из воздуха, что не делает их менее опасными.

Луна рекомендует

Необходимо вести спокойный и размеренный образ жизни, общаясь только с теми, кто нам приятен, ли хотя бы не раздражает, от тех, кто ведет себя агрессивно, желательно держаться подальше. Важно обдумывать каждую покупку, которую мы решим сделать в этот день — деньги необходимо тратить осмотрительно, не позвлояя себе лишних трат.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя хвастаться своими достижениями, какой бы жизненной сферы они ни касались, в проливном случае вместо похвалы и одобрении от людей, на которых хочется произвести впечатления, мы получим прямо противоположный результат — как минимум насмешку, а как максимум — замечание или выговор от начальства.

