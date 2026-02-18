- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 19 февраля?
Луна рассказывает
День пассивной негативной энергетики, которую мы, как правило, направим против самих себя. Многие из нас в это время подвержены приступам самокритики, которая принесет не пользу, а вред, поэтому важно от нее отказаться.
Луна рекомендует
Можно приступать к работе над новыми проектами — обстоятельства для этого сложатся наилучшим образом, что позволит быстро, хоть и не без труда, достичь нужной цели. Посланную свыше энергию необходимо превратить из негативной в позитивную, только в таком случае результат труда порадует, а не огорчит.
Луна предостерегает
С токсичными людьми нежелательно общаться в любой день, но сегодня — особенно, но, если от разговора никак нельзя отвертеться, важно сохранять спокойствие и душевное равновесие — это лучший способ вывести недоброжелателя из себя.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Четыре знака, которые ждут кардинальные перемены во время Сатурна в Овне