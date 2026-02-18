Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 19 февраля?

Луна рассказывает

День пассивной негативной энергетики, которую мы, как правило, направим против самих себя. Многие из нас в это время подвержены приступам самокритики, которая принесет не пользу, а вред, поэтому важно от нее отказаться.

Луна рекомендует

Можно приступать к работе над новыми проектами — обстоятельства для этого сложатся наилучшим образом, что позволит быстро, хоть и не без труда, достичь нужной цели. Посланную свыше энергию необходимо превратить из негативной в позитивную, только в таком случае результат труда порадует, а не огорчит.

Луна предостерегает

С токсичными людьми нежелательно общаться в любой день, но сегодня — особенно, но, если от разговора никак нельзя отвертеться, важно сохранять спокойствие и душевное равновесие — это лучший способ вывести недоброжелателя из себя.

