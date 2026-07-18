Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 июля?

Луна рассказывает

День усиления интеллектуальных и умственных способностей, что можно — и нужно — использовать для решения важных вопросов в любой сфере жизни.

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Луна рекомендует

Самыми успешными станут люди, работающие со словом: писатели, преподаватели-филологи и журналисты, но и остальным не стоит игнорировать возможность использовать свои знания и словарный запас в вопросах убеждения окружающих в своей правоте.

Луна предостерегает

Несмотряна то, что люди в этот день не склонны делать из мухи слона, обижаясь на слова окружающих, если, конечно, они не переходят все возможные границы, сознательно оскорблять никого все же не стоит. Никакие доводы, оправдывающие такое поведение, приниматься в расчет не будут. Нежелательно также поучать других людей, рассказывая им о том, как надо жить — вряд ли кто-то станет благодарить нас за такую навязчивость.

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