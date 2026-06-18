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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 19 июня?
Луна рассказывает
День, когда нельзя принимать решения, если их вероятные последствия тщательно не продуманы и не просчитаны.
Луна рекомендует
Работать сегодня надо методично и поступательно, не ожидая вдохновения и энтузиазма, они вряд ли нас сегодня посетят, поэтому не стоит тратить время на ожидание. Решая, как поступить в сложившейся жизненной ситуации, желательно обратиться за моральной поддержкой к старшим родственникам: их совет будет продиктован не только богатым жизненным опытом, но и добрым к нам отношением.
Луна предостерегает
От желания отомстить, даже тому человеку, который действительно в чем-то перед нами виноват, сегодня — впрочем, как и всегда — нужно отказаться. За важные и — особенно — трудоемкие дела сегодня лучше не браться — на них у нас просто не хватит сил. Любые принятые сегодня решения — как профессионального, так и личного характера — заведомо окажутся ошибочными, поэтому лучше перенести этот процесс на другое — более подходящее — время.
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