Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 19 марта?
Луна рассказывает
Неоднозначный день, который с утра еще может нести негативный энергетический шлейф предыдущих лунных суток, но уже ближе к обеду эмоции начнут менять знак с «минуса» на «плюс», а затем напряжение и вовсе спадет, уступив место хорошему настроению и умиротворению.
Луна рекомендует
День идеально подходит для отдыха — для успешной работы сегодня не хватит сил, причем, не только физических, но и моральных. Пополнить запас энергии, которая будет стремиться к нулю, можно будет на природе: как бы мы ни были заняты, обязательно нужно найти время для прогулки в ближайшем парке. Дела, которые нельзя отложить, нужно делать спокойно, без спешки и эмоционального напряжения.
Луна предостерегает
Никакая ситуация — как профессионального или делового, так и личного характера — не оправдает проявленное сегодня упрямство: с его помощью не только не удастся ничего добиться, но и можно будет многое потерять. Занимаясь важным делом нежелательно отвлекаться на пустяки — впрочем, это нежелательно делать в любое время.
Читайте также:
Три знака Зодиака, которым нужно быть осторожнее с деньгами в марте 2026 года
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время