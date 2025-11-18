ТСН в социальных сетях

Астрология
66
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 ноября?

Луна рассказывает

Мощная негативная энергетика дня в большинстве случаев окажется сильнее человека — не каждому из нас удастся с ней справиться. Велика вероятность ссор и конфликтов, которые могу серьезные повлиять на любые — даже самые прочные — отношения. Поэтому желательно избегать прямых столкновений с родными, друзьями и коллегами, еще лучше — вообще отказаться от общения.

Луна рекомендует

В конфликтных отношениях между близкими людьми — друзьями или родственниками — желательно выбрать золотую середину, не становясь на одну — чью-то — сторону, и поспособствовать их примирению.

Луна предостерегает

Не стоит осуждать других, тогда и нас не будут судить за совершенные нами проступки. Покупку или продажу чего-либо — особенно недвижимости — необходимо перенести на другой день, сегодня эти процессы успешными не будут.

