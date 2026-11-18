Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 19 ноября?

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Луна рассказывает

На сегодняшний день можно назначать начало путешествий — как на ближние, так и на дальние расстояния. Конечно, в наше время такие решения зависят от обстановки в каждом конкретном регионе, но — при первой же мало-мальски удобной возможности — просто необходимо покупать билет — поездка окажется и приятной, и результативной.

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Луна рекомендует

Любые поступки нынешнего дня должны быть продиктованы интуицией, а не умом: именно у нее необходимо «спрашивать совета», тогда и дела пойдут удачно.

К финансовым операциям нужно относиться осторожно, их успех будет зависеть от масштаба: так, мелкие выплаты можно проводить смело, а от крупных лучше отказаться. День — особенно вторая его половина — благоприятен для встречи с друзьями или семейного ужина, на который стоит пригласить всех родственников — от пожилых до маленьких: позитивные эмоции будут вам обеспечены.

Луна предостерегает

Не стоит браться за реализацию нового проекта, лучше поднакопить сил, а к решительным действиям приступить на следующей неделе. Также очень важно отказаться от самокритики — она лишит уверенности в себе.

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