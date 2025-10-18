- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 октября?
Луна рассказывает
День, когда категорически запрещается лениться и бездействовать. В любом случае важно найти себе занятие, даже если в выходной оно будет связано с бытом или ведением домашнего хозяйства.
Луна рекомендует
Не стоит принимать близко к сердцу критические замечания, которые вы можете услышать сегодня от кого-то из окружающих людей: они — отражение их собственных — как внутренних, так и внешних — проблем. Очень важно обратить внимание на сон, который приснится нынешней ночью: он расскажет много интересного о близком человеке — скорее всего, он совсем не такой, каким старается казаться.
Луна предостерегает
Не стоит обижать окружающих людей — как близких нам, так и не очень: даже если покажется, что они объективно заслуживают такого — негативного — отношения. Конфликтная ситуация, которая возникнет в результате, будет трудно поддаваться разрешению и затянется надолго.
