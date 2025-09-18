Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 сентябре?

Луна рассказывает

Время, когда нужно отодвинуть на второй план все приземленное и материальное, а на первый вывести духовные интересы, цели и стремления. Нужно довериться окружающему миру, тогда он решит за нас все вопросы.

Луна рекомендует

Желательно начинать любые — даже самые сложные — профессиональные проекты, для них сложатся максимально благоприятные условия. С малозначительными делами — как профессионального, так и личного свойства можно не торопиться. Необходимо также составлять планы на будущее — сегодня вы будете стратегически мыслить и ясно видеть, как перспективы, так и цели их достижения.

Луна предостерегает

Не лучшее время для переговоров с партнерами — необходимой договоренности достичь все равно не удастся, а вот поссориться можно будет легко и просто, что не пойдет на пользу деловым отношениям. Не стоит также принимать близко к сердцу как события, которые произойдут в этот день, так и слова, услышанные от окружающих — скорее всего, уже завтра нас отвлекут новые дела.

