Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 сентября?

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Луна рассказывает

Один из самых опасных дней лунного календаря, когда необходимо исключить влияние на себя и свою жизнь любого зла, которое может проникнуть в нее извне и оказать негативное влияние на наш внутренний мир.

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Луна рекомендует

Можно — и нужно прощать обиды, которые могут нанести нам другие люди: такое поведение будет высоко оценено Вселенной. Какими бы делами мы сегодня ни решили заняться — скорее всего, они будут бытовыми — не стоит приступать к новым проектам, нужно завершать те, которые были начаты ранее.

Луна предостерегает

Нежелательно позволять страхам и фобиям, которые сегодня появятся как будто бы ниоткуда, испортили нам день. Нельзя допускать злых мыслей и недобрых намерений — от них нужно избавляться сразу же, как только они появятся, не дав им запрограммировать наше поведение. Не стоит заниматься бизнесом, от чего в выходной день можно будет отказаться, и решать финансовые вопросы с этим в субботу могут возникнуть сложности, но желательно все-таки прислушаться к советам звезд.

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