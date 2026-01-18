- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 19 января?
Луна рассказывает
День, кода можно продолжать строить планы на будущее, но при этом постепенно приступать к их воплощению в жизнь, что для понедельника вполне логично и благоприятно.
Луна рекомендует
Если есть возможность, необходимо помочь людям, которые об этом попросят – такая благотворительность позитивно отразится на жизни и успехах тех, кто ею займется.
Луна предостерегает
Не самое лучшее время для общения с окружающими – особенно близкими – людьми. Из-за большой вероятности конфликтов, которые могут привести к осложнению – и даже разрушению – отношений не стоит встречаться с теми, кто нам дорог, отложив даже безобидную беседу на пару дней.
