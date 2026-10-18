Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 октября?

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Луна рассказывает

День подходит для любых начинаний, что особенно благоприятно — и логично — для начала рабочей недели.

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Луна рекомендует

Можно приступать к работе над новыми проектами, открывать свое дело и начинать ремонт в доме — как косметический, так и капительный. Любые начинания этого дня обречены на успех, особенно если не форсировать события, а продвигаться к поставленной цели, не торопясь, но — с уверенностью в своих силах. Тем, кто давно собирался попросить у начальства прибавки к жалованию или более высокой должности, не стоит медлить: лучшего времени, чем сегодняшний день, не найти. Можно — и нужно — принимать важные решения, но — с одним условием: не стоит делать это впопыхах, не продумав все вероятные последствия и не просчитав все «за» и «против», в противном случае легко серьезно ошибиться.

Луна предостерегает

Опасно доверять малознакомым людям, которые могут делать вид, что хотят вам помочь, а на самом деле будут преследовать корыстные цели: имеет смысл ставить под сомнение любые их слова.

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