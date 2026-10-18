ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
50
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 жовтня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 октября?

Луна рассказывает

День подходит для любых начинаний, что особенно благоприятно — и логично — для начала рабочей недели.

Луна рекомендует

Можно приступать к работе над новыми проектами, открывать свое дело и начинать ремонт в доме — как косметический, так и капительный. Любые начинания этого дня обречены на успех, особенно если не форсировать события, а продвигаться к поставленной цели, не торопясь, но — с уверенностью в своих силах. Тем, кто давно собирался попросить у начальства прибавки к жалованию или более высокой должности, не стоит медлить: лучшего времени, чем сегодняшний день, не найти. Можно — и нужно — принимать важные решения, но — с одним условием: не стоит делать это впопыхах, не продумав все вероятные последствия и не просчитав все «за» и «против», в противном случае легко серьезно ошибиться.

Луна предостерегает

Опасно доверять малознакомым людям, которые могут делать вид, что хотят вам помочь, а на самом деле будут преследовать корыстные цели: имеет смысл ставить под сомнение любые их слова.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie