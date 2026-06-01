Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2-3 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает в эти дни — 2-3 июня?
Луна рассказывает
18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда все, что происходит с нами, подобны зеркалу, отражающему внутреннее состояние нашей души.
Луна рекомендует
На позитивной энергетической волне можно заниматься творчеством и решать вопросы, касающиеся личной жизни — особенно это касается тех, у кого она пока еще не устроена. В решении самых разных — профессиональных, бытовых и житейских — вопросов помогут друзья и знакомые: главное — обратиться к ним за помощью.
Луна предостерегает
От чрезмерно активной деятельности желательно отказаться — запас сил может очень быстро закончиться, и их не хватит даже на элементарные дела. Нельзя позволять эмоциям брать над нами верх и «распоряжаться» вашей жизнью — сегодня особенно важно держать их под контролем, в противном случае можно попасть в неприятную историю.
