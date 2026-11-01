Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2-3 ноября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 2-3 ноября?

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Луна рассказывает

В 24-й лунный день, который продлится двое календарных суток, негатив предыдущего времени уходит или преобразуется в позитив, главное — не тратить энергию впустую.

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Луна рекомендует

Время благоприятно для любых проектов, так или иначе связанных с творчеством: его рекомендуется привносить даже в решение сугубо технических задач. На это время можно планировать презентации важных проектов –они пройдут на самом высоком уровне. Дни благоприятны для облагораживания окружающего пространства, и начать в этом плане желательно с собственного дома — например, приступить к ремонту или хотя бы устроить серьезную уборку.

Луна предостерегает

В профессиональном плане очень важно не бросить начатое на полпути, а довести все до финала, поэтому все, что находится сейчас в работе, необходимо завершить, и только потом браться за новые проекты. Также очень важно все делать вовремя, не запуская дела — как рабочие, так и бытовые, в противном случае они превратятся в снежный ком, выбраться из которого окажется совсем непросто.

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