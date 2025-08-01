Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 августа?

Луна рассказывает

День, когда можно браться за любые проекты, которые до сих пор откладывались на потом, в выходной день они, скорее всего, станут бытовыми. Время также благоприятно для помощи другим людям: любое доброе дело принесет весомые плоды и в самом скором времени вернется сторицей.

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Луна рекомендует

Хорошее настроение, в котором мы будем пребывать с самого утра, благоприятным образом скажется на делах: удастся за день осилить такой объем работы, на который раньше ушла бы минимум неделя. Можно налаживать отношения с человеком, которому вы нагрубили — как накануне, так и энное время назад: важно признать свою вину, если она существует, и вернуть его благосклонность.

Луна предостерегает

Новый знакомый может легко очаровать — и, как следствие — обмануть, поэтому, прежде чем верить малознакомому человеку на слово, необходимо хотя бы на минуту задуматься о том, какую — возможно, неблагородную — цель он может преследовать. Ни при каких условиях не стоит вмешиваться в чужие конфликты, даже если об этом попросит близкий нам человек.

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