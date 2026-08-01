- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 300
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 августа?
Луна рассказывает
День, который приносит перелом в настроении, при этом оно, как правило, меняется не в лучшую сторону, а вместе с ним уходит и уверенность в своих силах, что негативным образом отражается, как на работе, так и на жизни.
Луна рекомендует
Велика вероятность того, что близкий человек — без всякого на то повода — сделает нам подарок — наша благодарность должна быть искренней и не наигранной. Также время благоприятно для духовного развития — посещения музеев, театров, концертов или хотя бы чтения любимого романа.
Луна предостерегает
Несмотря на выходной, бездельничать не рекомендуется категорически — важно найти какое-то занятие, которое не даст разгуляться грустным мыслям. Даром убеждения, которым нас в эти дни наградят звезды, нужно пользоваться исключительно в добрых целях, в противном случае можно получить «ответ» в виде бумеранга.
Читайте также:
Первая декада августа 2026 года: астролог рассказала, почему это опасный период для Украины
Кармическая петля второй половины 2026 года: что нас ждет с 23 июля
Солнце во Льве с 22 июля до 23 августа 2026 года: что нас ждет в это время