Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 августа?

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Луна рассказывает

День, который приносит перелом в настроении, при этом оно, как правило, меняется не в лучшую сторону, а вместе с ним уходит и уверенность в своих силах, что негативным образом отражается, как на работе, так и на жизни.

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Луна рекомендует

Велика вероятность того, что близкий человек — без всякого на то повода — сделает нам подарок — наша благодарность должна быть искренней и не наигранной. Также время благоприятно для духовного развития — посещения музеев, театров, концертов или хотя бы чтения любимого романа.

Луна предостерегает

Несмотря на выходной, бездельничать не рекомендуется категорически — важно найти какое-то занятие, которое не даст разгуляться грустным мыслям. Даром убеждения, которым нас в эти дни наградят звезды, нужно пользоваться исключительно в добрых целях, в противном случае можно получить «ответ» в виде бумеранга.

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