Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 декабря

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 декабря?

Луна рассказывает

День, когда прошлое — в том числе и давно и благополучно забытое — возвращается в нашу жизнь. Цель этого процесса — поставить нас перед решением вопросов, касающихся самых разных сфер нашей жизни, которые в свое время не получили окончательного завершения, поэтому это придется сделать сейчас, хотим мы того или нет.

Реклама

Луна рекомендует

Сложатся благоприятные условия для продажи даже залежалого товара — на него найдется неожиданный и щедрый покупатель. Врем также идеально подходит для посещения парикмахера и косметолога.

Луна предостерегает

Приступать к работе над новыми проектами Луна не рекомендует — успешными они не станут, а вот заниматься доведением до логического конца проектов, которые были отложены на некоторое время, не только можно, но и нужно.

Читайте также: