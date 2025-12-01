- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 декабря?
Луна рассказывает
День, когда прошлое — в том числе и давно и благополучно забытое — возвращается в нашу жизнь. Цель этого процесса — поставить нас перед решением вопросов, касающихся самых разных сфер нашей жизни, которые в свое время не получили окончательного завершения, поэтому это придется сделать сейчас, хотим мы того или нет.
Луна рекомендует
Сложатся благоприятные условия для продажи даже залежалого товара — на него найдется неожиданный и щедрый покупатель. Врем также идеально подходит для посещения парикмахера и косметолога.
Луна предостерегает
Приступать к работе над новыми проектами Луна не рекомендует — успешными они не станут, а вот заниматься доведением до логического конца проектов, которые были отложены на некоторое время, не только можно, но и нужно.
