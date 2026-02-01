Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 февраля?

Луна рассказывает

День абсолютной гармонии, благоприятный для наведения порядка на всех уровнях — как на работе, так и, несмотря на будний день, дома.

Луна рекомендует

Желательно рассортировать документы и вещи в шкафах, ненужное выбросить или отдать нуждающимся. В этот день также можно отправляться в путешествия — они окажутся удачными во всех отношениях. Важно соблюдать баланс между профессиональной и личной жизни: малейший перекос в одну из сторон чреват недовольством, которое проявит либо начальство, либо близкие и любимые люди.

Луна предостерегает

Нельзя ни с кем конфликтовать: возможно, сделать это будет непросто, но необходимо, если, конечно, мы не хотим взамен получить конфликт, который будет длиться месяцы, а то и годы.

