Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 февраля?
Луна рассказывает
День абсолютной гармонии, благоприятный для наведения порядка на всех уровнях — как на работе, так и, несмотря на будний день, дома.
Луна рекомендует
Желательно рассортировать документы и вещи в шкафах, ненужное выбросить или отдать нуждающимся. В этот день также можно отправляться в путешествия — они окажутся удачными во всех отношениях. Важно соблюдать баланс между профессиональной и личной жизни: малейший перекос в одну из сторон чреват недовольством, которое проявит либо начальство, либо близкие и любимые люди.
Луна предостерегает
Нельзя ни с кем конфликтовать: возможно, сделать это будет непросто, но необходимо, если, конечно, мы не хотим взамен получить конфликт, который будет длиться месяцы, а то и годы.
