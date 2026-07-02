Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 3 июля?

Луна рассказывает

Один из самых сложных дней лунного календаря, когда ссоры и конфликты возникают повсеместно. Напряжение в отношениях будет сгущаться с самого утра, и уже к середине дня может достичь такой степени концентрации, при которой достаточно одного слова — и даже взгляда, — чтобы разругались даже самые близкие люди.

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Луна рекомендует

Желательно взять отгул, присоединив нынешнюю пятницу к последующим выходным, и провести день в одиночестве, если же такой возможности не будет, как можно меньше общаться с окружающими. Свободное время желательно посвятить полезному занятию — например, уборке в доме: это поможет избавиться от негатива как на физическом, так и на моральном уровне.

Луна предостерегает

В отношениях с близким человеком опасно проявлять легкомыслие: необдуманный поступок или неосторожное слово могут стать причиной серьезного — а в некоторых случаях и неразрешимого — конфликта. Также сегодня необходимо отказаться от важных дел — нам просто не хватит сил на то, чтобы на должном уровне выполнить все запланированное.

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