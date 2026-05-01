Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 мая?
Луна рассказывает
Чистый, светлый и спокойный лунный день, который можно — и нужно — посвятить отдыху, благо день недели — суббота — не станет этому препятствовать. Активные действия не принесут желаемого результата, в то время как пассивность даст возможность восстановить силы и накопить энергию, необходимую для новой рабочей недели.
Луна рекомендует
Сегодня особенно важно обращать внимание на знаки, которые может посылать нам Вселенная: случайно подслушанные на улице слова окажутся ответом на волнующий нас вопрос. Первоочередная задача — соблюдать меру во всем, от питания до проявления эмоций: любое злоупотребление может негативно сказаться на самочувствии — как физическом, так и психическом.
Луна предостерегает
К агрессии окружающих людей необходимо относиться с пониманием — в наше непростое время не все могут держать себя в руках, поэтому желательно пропустить злые слова мимо ушей.
