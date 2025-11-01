Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 ноября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 ноября?

Луна рассказывает

День благоприятен для активных и энергичных действий в любых сферах жизни и деятельности, но, поскольку речь идет о выходном дне, то особое внимание надо обратить на хозяйство и быт. Время также является в хорошем смысле слова мистическим: открывается завеса между мирами, вследствие чего можно получить тайное знание и предсказания относительно обстоятельств собственной жизни.

Луна рекомендует

Можно отправляться в путешествия и командировки: препятствий на пути не возникнет, а все намеченные дела удастся выполнить легко и с удовольствием. Успешными будут занятия творчеством — велика вероятность создания настоящих шедевров.

Луна предостерегает

Решая, как поступить в каждом конкретном случае, не стоит слушать советов окружающих людей — сверяться нужно только со своими собственными мыслями. В отношениях с близкими нельзя вспоминать былые ссоры и конфликты — они не только не помогут наладить отношения, но и еще сильнее усугубят конфликт.