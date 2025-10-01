Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 октября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 октября?

Луна рассказывает

День, когда каждому из нас открывается важная мудрость, мы понимаем, насколько тесно переплетены между собой судьбы людей — как живущих на Земле ныне, так и живших на ней ранее. Это также время благотворительности, когда нельзя ни отказывать в помощи тем, кто о ней опросит, ни ожидать от нее ответной благодарности — она должна быть бескорыстной.

Реклама

Луна рекомендует

Звезды рекомендуют повнимательнее присмотреться к человеку, который до сих пор вызывал исключительно негативные эмоции — скорее всего, он не так плох, как это казалось ранее. Тратить деньги в это время необходимо экономно, в противном случае мы приобретем очередную порцию ненужных вещей, которыми не будем пользоваться.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя жалеть себя, поскольку это — неконструктивное – чувство отбросит нас назад во всех сферах жизни и деятельности. Нельзя желать кому-нибудь зла — как на словах, так и в мыслях — даже под влиянием минутного раздражения — велик риск практически сразу же получить в ответ бумеранг.

Читайте также: