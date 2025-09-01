Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 сентября?

Луна рассказывает

День, когда, благодаря мощной позитивной энергетике, можно сдвинуть горы — разумеется, в переносном, так и в буквальном смысле слова.

Луна рекомендует

Не только можно, но и нужно общаться с начальством: тем, кто давно мечтает о новой должности или хочет попросить повышения заработной платы, не стоит упускать такое удачное для переговоров Свободное от работы время звезды настоятельно советуют посвятить близким людям — прежде всего, семье.

Луна предостерегает

Не стоит обращать внимание на людей, которые захотят испортить сопутствующее нам с самого утра хорошее настроение: проигнорировав и слова и действия, мы вернем им их собственный негатив. Доверять малознакомым людям не стоит всегда, но сегодня — особенно: даже будучи максимально убедительными, они, скорее всего, окажутся мошенниками, преследующими корыстные цели.

