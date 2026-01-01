- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 января?
Луна рассказывает
День удачи, которая может улыбнуться всем — без исключения и каких-либо предварительных условий.
Луна рекомендует
Можно приступать к реализации важных дел, которым –в любом случае — будет сопутствовать успех. Рекомендуется отказаться от предварительного этапа обдумывания и составления планов, а сразу перейти к действию: если упустить возможности нынешнего дня, повториться он сможет — в лучшем случае — через месяц.
Луна предостерегает
К финансовым сделкам, даже если они заранее были намечены на этот день, необходимо относиться с осторожностью, а еще лучше и вовсе от них отказаться: велика вероятность стать жертвой мошенников и, как следствие, потерять средства.
Читайте также: