Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 января?

Луна рассказывает

День удачи, которая может улыбнуться всем — без исключения и каких-либо предварительных условий.

Луна рекомендует

Можно приступать к реализации важных дел, которым –в любом случае — будет сопутствовать успех. Рекомендуется отказаться от предварительного этапа обдумывания и составления планов, а сразу перейти к действию: если упустить возможности нынешнего дня, повториться он сможет — в лучшем случае — через месяц.

Луна предостерегает

К финансовым сделкам, даже если они заранее были намечены на этот день, необходимо относиться с осторожностью, а еще лучше и вовсе от них отказаться: велика вероятность стать жертвой мошенников и, как следствие, потерять средства.

