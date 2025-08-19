Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 августа?

Луна рассказывает

День, когда мы не будем испытывать недостатка в позитивной и созидательной энергии, но использовать ее, тем не менее, необходимо распоряжаться экономно и осмотрительно. Решая важные профессиональные — и личные — вопросы, нужно положиться на окружающий мир: «отпустив» ситуацию во Вселенную, очень быстро удастся получить ее обратно, полностью — и успешно — решенной.

Луна рекомендует

Звезды рекомендуют отрешиться от решения материальных вопросов и связанной с ними суеты, сосредоточившись на духовном — это позволит каждому и нас очиститься морально и настроиться на позитив. Обязательно нужно пообщаться с родственниками — особенно теми, кто старше нас по возрасту.

Луна предостерегает

Не рекомендуется приступать к реализации новых проектов, принимать важные решения и заключать финансовые сделки — с деньгами вообще нужно обращаться осторожно. Нежелательно включать в рацион жирную и жареную пищу, также нужно отказаться от цитрусовых и картофеля в любом его виде.

