Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 августа?
Луна рассказывает
День, когда мы не будем испытывать недостатка в позитивной и созидательной энергии, но использовать ее, тем не менее, необходимо распоряжаться экономно и осмотрительно. Решая важные профессиональные — и личные — вопросы, нужно положиться на окружающий мир: «отпустив» ситуацию во Вселенную, очень быстро удастся получить ее обратно, полностью — и успешно — решенной.
Луна рекомендует
Звезды рекомендуют отрешиться от решения материальных вопросов и связанной с ними суеты, сосредоточившись на духовном — это позволит каждому и нас очиститься морально и настроиться на позитив. Обязательно нужно пообщаться с родственниками — особенно теми, кто старше нас по возрасту.
Луна предостерегает
Не рекомендуется приступать к реализации новых проектов, принимать важные решения и заключать финансовые сделки — с деньгами вообще нужно обращаться осторожно. Нежелательно включать в рацион жирную и жареную пищу, также нужно отказаться от цитрусовых и картофеля в любом его виде.
