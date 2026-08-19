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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 августа?
Луна рассказывает
День, когда силы зла становятся особенно влиятельными, и стараются посвятить себе людей. Часто им это удается даже в отношении самых спокойных, доброжелательных и миролюбивых людей, которые неожиданно начинают проявлять несвойственные им негативные качества.
Луна рекомендует
День благоприятен для того, чтобы довести до ума начатые ранее, но заброшенные дела — теперь самое время закрыть этот вопрос, доделав и завершив их. Не стоит принимать близко к сердцу сны нынешней ночи, какими бы неприятными — и даже пугающими — они ни были: к реальному положению дел они не имеют никакого отношения,
Луна предостерегает
Нельзя проявлять беспечность ни в чем, соблюдая осторожность даже при переходе улицы, не говоря уже о более серьезных жизненных моментах. Нежелательно общаться с незнакомыми людьми — неизвестно, кто может скрывать под маской симпатичного и привлекательного человека. Также очень важно избегать ссор и конфликтов — их последствия предсказать невозможно.
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