Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 августа?

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Луна рассказывает

День, когда силы зла становятся особенно влиятельными, и стараются посвятить себе людей. Часто им это удается даже в отношении самых спокойных, доброжелательных и миролюбивых людей, которые неожиданно начинают проявлять несвойственные им негативные качества.

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Луна рекомендует

День благоприятен для того, чтобы довести до ума начатые ранее, но заброшенные дела — теперь самое время закрыть этот вопрос, доделав и завершив их. Не стоит принимать близко к сердцу сны нынешней ночи, какими бы неприятными — и даже пугающими — они ни были: к реальному положению дел они не имеют никакого отношения,

Луна предостерегает

Нельзя проявлять беспечность ни в чем, соблюдая осторожность даже при переходе улицы, не говоря уже о более серьезных жизненных моментах. Нежелательно общаться с незнакомыми людьми — неизвестно, кто может скрывать под маской симпатичного и привлекательного человека. Также очень важно избегать ссор и конфликтов — их последствия предсказать невозможно.

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