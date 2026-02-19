Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 февраля?

Луна рассказывает

День кардинальных — революционных — перемен, к которым нужно отнестись с готовностью и пониманием: все в конечном итоге сложится именно так, как и должно быть.

Луна рекомендует

Любые сомнения, которые в это время могут возникать у нас, необходимо гнать от себя — они не будут иметь под собой оснований, зато могут всерьез навредить делам во всех жизненных сферах. День также благоприятен для внешних изменений — можно посещать салон красоты, делать другую стрижку, покупать новую одежду, менять облик в целом.

Луна предостерегает

Нежелательно брать на себя проблемы других людей и пытаться их решить — им мы вряд и поможем, а вот себе может серьезно навредить. Очень важно быть осторожными с финансами — не тратить лишнего, не приобретая только необходимое, без чего нельзя обойтись.

