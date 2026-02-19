- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 февраля?
Луна рассказывает
День кардинальных — революционных — перемен, к которым нужно отнестись с готовностью и пониманием: все в конечном итоге сложится именно так, как и должно быть.
Луна рекомендует
Любые сомнения, которые в это время могут возникать у нас, необходимо гнать от себя — они не будут иметь под собой оснований, зато могут всерьез навредить делам во всех жизненных сферах. День также благоприятен для внешних изменений — можно посещать салон красоты, делать другую стрижку, покупать новую одежду, менять облик в целом.
Луна предостерегает
Нежелательно брать на себя проблемы других людей и пытаться их решить — им мы вряд и поможем, а вот себе может серьезно навредить. Очень важно быть осторожными с финансами — не тратить лишнего, не приобретая только необходимое, без чего нельзя обойтись.
