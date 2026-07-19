Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 июля?

Луна рассказывает

Благотворительность приветствуется в любой день, но сегодняшний как будто бы специально создан для добрых дел — не стоит себя в них ограничивать.

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Луна рекомендует

Нынешний день — и в этом смысле очень удачно, что он приходится на понедельник — максимально благоприятен для беседы с начальством: рассказ о своих профессиональных идеях будет не только благосклонно принят, но и практически сразу взят в работу. В целом же можно ставить перед собой самые смелые цели: благодаря энергии, которая будет переполнять нас с самого утра, вы сможете успеть не только выполнить, но и перевыполнить свой рабочий план.

Луна предостерегает

Никому нельзя отказывать в помощи, попросить о которой могут даже совершенно незнакомые люди: как согласие, так и отказ в ней вернутся к нам бумерангом. Также под категорическим запретом находится обман: во-первых, он быстро обнаружится, поставив нас в неловкое положение, а, во-вторых, в конечном результате обернется против нас.

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