Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 июня?

Луна рассказывает

Нынешний лунный день не подходит для активных действий.

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Луна рекомендует

Тем не менее сидеть без дела тоже нежелательно. Нужно заняться тем, на что обычно не хватает времени: рассортировать документы, навести порядок в шкафах, удалив из них вещи, которыми давно никто не пользуется, или уделить время своему хобби. Время также благоприятно для анализа совершенных ранее действий, работы над ошибками и составления планов на будущее.

Луна предостерегает

Не стоит обижаться на человека, от которого мы можем услышать неприятные слова — лучше подумать о том, какие у него есть для этого основания — возможно, мы сами дали ему весомый повод для критики и претензий. Также стоит воздержаться от непрошенных советов, даже если покажется, что человек в них нуждается: вместо благодарности он может высказать нам свое недовольство.

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