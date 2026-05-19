Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 мая

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 мая?

Луна рассказывает

День кардинальных жизненных перемен, трансформации и внутренних изменений, когда усилия предыдущего времени переходят в качество, показывая, насколько сильно мы старались получить тот или иной результат.

Луна рекомендует

Важно быть внимательными — осторожными и ответственными — к своим словам и мыслям поскольку все, что мы скажем — или даже то, о чем мы подумаем, особенно это касается пожеланий — в это время, обязательно станет реальностью. К любым событиям, какими бы они ни были, нужно относиться с философским спокойствием: даже те, что кажутся неприятными, со временем могут привести к благоприятным переменам, так что ни в коем случае нельзя расстраиваться и паниковать.

Луна предостерегает

Нельзя начинать работу над важными проектами и принимать важные решения, особенно если они являются спонтанными — все они должны быть хорошо продуманы.

