Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 ноября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 ноября?

Луна рассказывает

День, когда можно и нужно подводить итоги предыдущего лунного месяца и делать из них выводы, а также признавать свои ошибки, просить прощения у тех, кого обидели, и завершать начатые дела. Сделать в первой половине дня — вторая идеально располагает к отдыху и составлению планов на ближайшее будущее.

Луна рекомендует

Не стоит отказывать в помощи тем, кто о ней попросит — нам это, скорее всего, не будет ничего стоить, а для человека такая услуга окажется неоценимой.

Луна предостерегает

За важные дела лучше не браться — все равно преуспеть в них не удастся, так что пока лучше навести порядок в папках на рабочем столе — как реальных, так и цифровых. Не стоит назначать на это время серьезные переговоры — найти общий язык с деловыми партнерами все равно не удастся, скорее, даже наоборот — возникший конфликт сделает невозможным дальнейшее сотрудничество.

