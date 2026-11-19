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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 ноября?
Луна рассказывает
День, когда очень важно быть максимально внимательными по отношению к другим людям.
Луна рекомендует
Необходимо найти время для общения с родными людьми, которых мы в последнее время не балуем своим вниманием — пришла пора возвращать им моральные долги. Добрые дела, запланированные на этот день, нужно делать бескорыстно — без надежды на благодарность, иначе они потеряют смысл, который закладывается в них изначально.
Луна предостерегает
Сегодня окружающие станут чрезмерно впечатлительными, мнительными и обидчивыми, что может привести к взаимному непониманию и конфликтам, возникающим буквально на ровном месте. Необходимо взвешивать каждое свое слово — любая неосторожность может навести собеседнику серьезную моральную травму.
Оказывая содействие незнакомому человеку, желательно убедиться в том, что он действительно в этом нуждается — обидно будет стать жертвой мошенников.
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