Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 20 октября?
Луна рассказывает
День, когда необходимо противиться искушениям, в большом количестве возникающим на жизненном пути. Жизнь может поставить нас в обстоятельства, при которых каждому необходимо будет определиться, на чьей стороне – добра или зла – он находится. Прежде чем сделать решительный шаг, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы впоследствии не пожалеть об ошибке.
Луна рекомендует
Тем, кто давно собирались поговорить с близким человеком на важную тему – о существующих в отношениях с ним проблемах, стоит воспользоваться энергиями дня: сегодня они будут понимать друг друга с полуслова и даже полувзгляда. Также очень важно позаботиться о своем здоровье: если позволит погода, найти время для прогулки на свежем воздухе и занятий спортом, и включить в меню как можно больше овощей и фруктов.
Луна предостерегает
Нельзя раздражаться по поводу слов и поступков близких людей: во-первых, они имеют право на свой выбор, а, во-вторых, мы и сами не ангелы с крыльями, так что имеет смысл проявить терпение.