Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 сентября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 сентября?

Луна рассказывает

Спокойный и благостный день, в течение которого нежелательно не только ссориться и скандалить, но и просто повышать голос — так мы рискуем нарушить мировую гармонию, а как это на нас в результате отразится, предсказать невозможно.

Луна рекомендует

Несмотря на выходной день, можно приступать к работе над проектами, рассчитанными на серьезную перспективу — например, закладывать фундамент дома и сажать деревья.

Луна предостерегает

Не стоит не только говорить плохо о других людях, но и допускать дурные мысли о них — бумеранг, который еще никто не отменял, очень быстро прилетит обратно. В свою очередь, сталкиваясь с агрессивно настроенными людьми, стоит проявить сдержанность, а еще лучше и вовсе проигнорировать их выпады, сохранив таким образом свое психическое здоровье и просто хорошее настроение.

