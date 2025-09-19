- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 сентября?
Луна рассказывает
Спокойный и благостный день, в течение которого нежелательно не только ссориться и скандалить, но и просто повышать голос — так мы рискуем нарушить мировую гармонию, а как это на нас в результате отразится, предсказать невозможно.
Луна рекомендует
Несмотря на выходной день, можно приступать к работе над проектами, рассчитанными на серьезную перспективу — например, закладывать фундамент дома и сажать деревья.
Луна предостерегает
Не стоит не только говорить плохо о других людях, но и допускать дурные мысли о них — бумеранг, который еще никто не отменял, очень быстро прилетит обратно. В свою очередь, сталкиваясь с агрессивно настроенными людьми, стоит проявить сдержанность, а еще лучше и вовсе проигнорировать их выпады, сохранив таким образом свое психическое здоровье и просто хорошее настроение.
Читайте также: