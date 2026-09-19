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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
50
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 сентября?

Луна рассказывает

День благоприятен для новых начинаний, когда везет всем, кто готов упорно работать, стараясь достичь поставленной перед собой цели.

Луна рекомендует

Несмотря на воскресенье, можно приступать к работе над важными профессиональными проектами — такой шанс преуспеть в делах и финансах, какой выпадет нам сегодня, упускать нельзя. Одновременно важно уделать время и внимание своей семье — особенно пожилым родственникам и маленьким детям. Тем, кто пока еще не нашел свою вторую половинку, звезды советуют внимательно смотреть по сторонам — они могут встретить этого человека в самом неожиданном месте.

Луна предостерегает

От любых поездок важно воздержаться категорически — они не оправдают возложенных на них ожиданий, наоборот, окажутся неудачными, а в некоторых случаях и опасными.

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