Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 января

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 января?

Луна рассказывает

День пассивного столкновения добра со злом, когда два этх начала только обозначают свои позиции, но это не значит, что их противостояние можно игнорировать. Выбор между ними все равно придется делать каждому из нас — мир поставит нас в соответствующую ситуацию, о и отвечать за него — тоже.

Луна рекомендует

В работе сегодня очень важно продемонстрировать силу воли и характер: они понадобиятся для преодоления вероятных трудностей, пасовать перед ними нельзя — необходимо бороться.

Луна предостерегает

Не стоит критиковать ни других, ни — тем более! — себя: конструктивной такая оценка чужих — и собственных — способностей не будет, а, значит, пользы не принесет — только вред. Также очень важно держать под контролем своим слова: любое резкое высказывание, брошенное нечаянно или невпопад, может обидеть близкого человека, а загладить вину окажется совсем непросто.

