Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 октября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 октября?

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Луна рассказывает

Мощная энергетика нынешнего дня сделает возможным осуществление любых — даже самых смелых и трудоемких — планов.

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Луна рекомендует

Главное, не растрачивать силы по мелочам, а приниматься за действительно важные, серьезные и глобальные проекты, те же, которые не представляют особого значения, нужно отложить на некоторое время. Не стоит загружать себя решением бытовых вопросов — они отвлекут на себя часть энергии, которая может быть потрачена на куда более значительные дела. Мощный заряд энергии, который мы получим сегодня, нужно направить на выполнение особенно важного задания, которое поставит перед нами начальство: большинству из нас удастся справитесь с ним на «отлично».

Луна предостерегает

Звезды предостерегают нас от принятия решений, которые могут в корне изменить нашу жизнь: совершенная ошибка может очень дорого обойтись, поэтому лучше подождать более удобного момента. Перепады настроения, которые сегодня будут демонстрировать нам окружающие, могут на некоторое время выбить из привычной эмоциональной колеи, поэтому не стоит на них реагировать. Излишняя эмоциональность также может не лучшим образом влиять на нашу работу: мы начнем сомневаться в своих силах, а это значит, что даже элементарное дело не удастся довести до конца.

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