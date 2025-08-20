ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 августа?

Луна рассказывает

День, когда необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить хорошее настроение и душевное равновесие.

Луна рекомендует

Удачными будут любые профессиональные и бизнес-дела, но особенно повезет в финансовых вопросах — возможны неожиданные выплаты или повышение заработной платы. Благоприятное время для домашних хлопот — удачной будет как небольшая уборка, так и ремонт вплоть до полной перепланировки, который долго откладывался на потом.

Луна предостерегает

Ни к коем случае нельзя нервничать — это может негативно отразиться на жизненных обстоятельствах, а также ссориться с окружающими людьми, грубить и желать кому-либо плохого: все высказанные вслух — или про себя — проклятия обязательно вернутся к тому, от кого исходят. Важно сдерживать эмоции, даже если они будут выплескиваться через край: в состоянии возбуждения легко можно сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть.

