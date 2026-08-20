Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 21 августа?

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Луна рассказывает

День, когда обращаться за помощью в любых житейских ситуациях нужно к представителям своего рода — как ныне живущим, так и оставшимся в далеком прошло предков. В это время можно почувствовать их силу и ощутить их позитивное присутствие в нашей жизни.

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Луна рекомендует

День благоприятен для любого рода романтических поступков: можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, назначать даты помолвки или свадьбы и просто назначать свидания — любой из этих моментов окажется счастливым. В случае если кто-то из близких попросит о помощи — в том числе и материальной — необходимо оказать ее быстро, без лишних вопросов и колебаний.

Луна предостерегает

Нежелательно верить на слово малознакомым и — особенно! — незнакомым людям, которые захотят воспользоваться нашей доверчивостью в собственных корыстных целях: сначала нужно проверить все, что они сочтут нужным сказать, а затем делать выводы относительно того, что можно принимать за истину, а что — нет. Также нежелательно судить о новом человеке в своем окружении по первому впечатлению: скорее всего, оно окажется ошибочным, и мы выберем в его отношении неправильную линию поведения.

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