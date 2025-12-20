- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 21 декабря?
Луна рассказывает
День, когда можно постепенно приступать к работе над проектами, которые мы включили в свой план накануне, но, поскольку сегодня выходной, они должны быть преимущественно домашнего – хозяйственного или бытового – свойства.
Луна рекомендует
Эмоции – как позитивные, так и негативные, которых сегодня будет предостаточно, важно держать под контролем – вырвавшись на волю, они могут натворить бед. Тем не менее, не только можно, но и нужно себя баловать – никто, кроме нас, этого не сделает.
Луна предостерегает
Не стоит ничего приобретать, как следует не подумав ннад тем, действительно нам нужна эта покупка или без нее спокойно можно обойтись – траты в это время должны быть умеренными.
Таро на неделю 15-21 декабря 2025 года: сила воли, гармония и новые открытия