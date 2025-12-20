Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 21 декабря?

Луна рассказывает

День, когда можно постепенно приступать к работе над проектами, которые мы включили в свой план накануне, но, поскольку сегодня выходной, они должны быть преимущественно домашнего – хозяйственного или бытового – свойства.

Луна рекомендует

Эмоции – как позитивные, так и негативные, которых сегодня будет предостаточно, важно держать под контролем – вырвавшись на волю, они могут натворить бед. Тем не менее, не только можно, но и нужно себя баловать – никто, кроме нас, этого не сделает.

Луна предостерегает

Не стоит ничего приобретать, как следует не подумав ннад тем, действительно нам нужна эта покупка или без нее спокойно можно обойтись – траты в это время должны быть умеренными.

