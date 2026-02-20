- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 21 февраля?
Луна рассказывает
Нынешний день неблагоприятен для активных действий в любой сфере жизни — время и энергия будут потрачены впустую, а результат окажется нулевым.
Луна рекомендует
День благоприятен для урегулирования существующих конфликтов: звезды рекомендуют позвонить родным или друзьям, с которыми мы давно не общались, и чистосердечно извиниться перед теми. перед кем мы виноваты. Также рекомендуют отложить все дела — даже те, которые вы планировали заранее, и как следует расслабиться — например, заняться йогой или помедитировать.
Луна предостерегает
Нельзя понапрасну растрачивать силы — как физические, так и моральные, которых будет много: пустые разговоры могут забрать энергию, которую необходимо было потратить на что-то более полезное.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Четыре знака, которые ждут кардинальные перемены во время Сатурна в Овне