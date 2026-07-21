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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 июля?
Луна рассказывает
Один из самых опасных дней лунного календаря, когда силы зла упорно испытывают человека на прочность. В такое время мы страдаем от сомнений, легко заблуждаемся и верим в обман, что делает нас легкой добычей для мошенников.
Луна рекомендует
Уберечь себя и близких людей от опасности можно будет, соблюдая осторожность во всех сфера жизни. Критику со стороны коллег, которую мы можем услышать в этот день, не стоит принимать слишком близко к сердцу, как, впрочем, и полностью сбрасывать ее со счетов: доля истины в ней будет, поэтому над ней важно подумать.
Луна предостерегает
Нельзя доверять тем, кто обещает быструю выгоду от несложного проекта, и верить в себя и свои силы, несмотря ни на что. Нежелательно демонстрировать окружающим нас людям свою раздражительность — особенно это касается близких, ссора с которыми может больно ударить по нашим отношениям. Также не стоит делать того, чего мы не хотим, даже если окружающие станут убеждать нас в том, что это необходимо: толку от такой работы все равно не будет, а вот настроение всерьез испортится.
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